Ученые нашли ошибку в представлениях о речевых функциях мозга

От редактора

Ученые нашли ошибку в представлениях о речевых функциях мозга

 По итогу эксперимента немецкие специалисты смогли выяснить, за что отвечает правое и левое…

Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии

Мнение

Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии

 Ученые из Принстонского университета создали препарат, уничтожающий защитную стенку бактерий и…

Пот спортсменов использовали как электролит для подзарядки гаджетов

Мнение

Пот спортсменов использовали как электролит для подзарядки гаджетов

 Суперконденсатор благодаря поту способен накапливать электрический заряд быстрее аккумуляторных…

Сюжеты:

Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками Эксперт раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании» Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии Перерастающие в революцию беспорядки в США развалят страну на автономные штаты Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света
Главная страница | Наука | Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками

Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками

Сегодня, 22:07

Покрытие из (мет) акрилата блокирует размножение грибковых организмов без использования химикатов.

 Грибки являются причиной возникновения болезней у людей, из-за них уничтожаются продукты, материалы, продовольственные культуры. Единственным надежным способ уничтожения грибковых организмов считалось применение опасных химикатов и ядов, но ученые из Ноттингемского университета создали альтернативу. Они разработали полимерное покрытие из (мет) акрилата для борьбы с грибками, которое блокирует их размножение.

Ученые выяснили, что особые полимеры способны препятствовать прикреплению грибков к собственной поверхности. При этом получить его можно посредством печати на 3D-принтере. Эксперты заявляют, что данное покрытие настолько нетоксичное, что при распылении на растения не повредит им. Этот же уникальный материал может быть использован для создания протезов и катетеров, для которых антибактериальность и нетоксичность чрезвычайно важны.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Найден ген, блокирующий похудение при интервальном голодании
Найден ген, блокирующий похудение при интервальном голодании

 Эксперименты на мушках-дрозофилах помогут ученым найти эффективные способы для борьбы с ожирением.

Американские ученые создали пульт дистанционного управления нейронами
Американские ученые создали пульт дистанционного управления нейронами

В будущем эта методика поможет при неинвазивной терапии.

Мутация половых гормонов может быть причиной бесплодия
Мутация половых гормонов может быть причиной бесплодия

 Ученые обнаружили, что самцы рыб с модифицированным секретогранином-2 лишь в одном случае из десяти оплодотворяют икру.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости