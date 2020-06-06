Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками

Покрытие из (мет) акрилата блокирует размножение грибковых организмов без использования химикатов.

Грибки являются причиной возникновения болезней у людей, из-за них уничтожаются продукты, материалы, продовольственные культуры. Единственным надежным способ уничтожения грибковых организмов считалось применение опасных химикатов и ядов, но ученые из Ноттингемского университета создали альтернативу. Они разработали полимерное покрытие из (мет) акрилата для борьбы с грибками, которое блокирует их размножение.

Ученые выяснили, что особые полимеры способны препятствовать прикреплению грибков к собственной поверхности. При этом получить его можно посредством печати на 3D-принтере. Эксперты заявляют, что данное покрытие настолько нетоксичное, что при распылении на растения не повредит им. Этот же уникальный материал может быть использован для создания протезов и катетеров, для которых антибактериальность и нетоксичность чрезвычайно важны.

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