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Эксперт раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании»

Сегодня, 21:26

Артем Кураеев из «Валдай» считает, что чипировать людей невозможно, так как нужный чип еще не изобрели.

 В социальных сетях разгорелась «эпидемия» - одни пользователи обвиняют Билла Гейтса в появлении пандемии, под прикрытием которой миллиардер якобы хочет чипировать людей. Хоть вторая категория пользователей Сети просто смеется над такими слухами, создает на почве абсурдной выдумки не менее абсурдные шутки, тема остается актуальной. Эксперт из «Валдай» Артем Кураеев раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании». Дело в том, что основатель корпорации Microsoft, даже если захочет, не может чипировать население уже по тому, что подходящего чипа для подобных целей еще не изобрели.

Сторонники теории насильственного «чипирования» с полной серьезностью заявляют, что чип будет вводиться в вену через самый обычный шприц. Технологии действительно шагнули далеко в 21-м веке, но не настолько! Кураеев заявил, что микротехнологии в наши дни просто не доступны ученым и не будут доступны еще очень долго. По мнению конспирологов, чип должен быть миникомпьютером, ведь будет способен регулировать продолжительность жизни людей, но создать нечто подобное сейчас невозможно.


Карташов Тимур

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