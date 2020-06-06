Монументальный комплекс археологи датируют 1000-800 годами до нашей эры.

На границе Мексики и Гватемалы нашли древний церемониальный храм майя, который эксперты датируют 1000-800 годами до нашей эры. Открытие сделала группа ученых из Университета Аризоны, ведь именно они обнаружили платформу 1413 метра длинной и 399 метров шириной на возвышении порядка 15 метров.

Выяснилось, что эта постройка была основной среди целой серии подобных, среди которых были дамбы, скаты, платформы и прочее. Также были найдены 69 образцов сгоревшей органики. Благодаря радиоуглеродному анализу удалось установить примерный возраст поселения и период, являющийся началом оседлости племен майя.

Племена древней цивилизации к тому моменту еще не достигли своего знаменитого уровня монументального строительства. К тому же платформы являются нестандартным видом сооружений для майя, который больше предпочитали пирамиды. Всего на границе мексиканского и гватемальского штатов найдено 60 тыс. построек, которых относят к племенам майя.

Карташов Тимур