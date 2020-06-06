Ученые нашли ошибку в представлениях о речевых функциях мозга

От редактора

Ученые нашли ошибку в представлениях о речевых функциях мозга

 По итогу эксперимента немецкие специалисты смогли выяснить, за что отвечает правое и левое…

Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии

Мнение

Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии

 Ученые из Принстонского университета создали препарат, уничтожающий защитную стенку бактерий и…

Пот спортсменов использовали как электролит для подзарядки гаджетов

Мнение

Пот спортсменов использовали как электролит для подзарядки гаджетов

 Суперконденсатор благодаря поту способен накапливать электрический заряд быстрее аккумуляторных…

Сюжеты:

Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками Эксперт раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании» Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии Перерастающие в революцию беспорядки в США развалят страну на автономные штаты Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света
Главная страница | Наука | Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии

Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии

Сегодня, 19:47

Ученые из Принстонского университета создали препарат, уничтожающий защитную стенку бактерий и разрушающий фолиевую кислоту внутри патогенов.

 Грамотрицательные бактерии уже в течение тридцати последних лет являются большой проблемой для человечества, ведь не было ни одного способа уничтожить их. Однако новый антибиотик, разработанный специалистами Принстонского университета, способен победить самые устойчивые бактерии. Нормальные грамотрицательные бактерии обладают защитой от внешних воздействий благодаря прочной оболочке, но препарат из США может разрушить защитную стенку и уничтожить фолиевую кислоту внутри патогенов. Антибиотик получил название SCH-79797.

Руководитель проекта Земер Гитай сравнивает свою разработку с «отравленной стрелой», ведь, как и у стрелы с ядом, основной урон противник получает именно из-за ядовитого вещества. Разработчики сообщают, что SCH-79797 способен поразить все бактерии от кишечной палочки до стафилококка. Причем, антибиотик воздействует одинаково хорошо как на грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Самый распространенный организм на Земле способен выращивать внутри себя вирусы
Самый распространенный организм на Земле способен выращивать внутри себя вирусы

 Вирусная ДНК внутри бактерии SAR11 могла обеспечить ее выживаемость, уверены ученые.

Израильские ученые обнаружили бактерии в раковых клетках
Израильские ученые обнаружили бактерии в раковых клетках

Изучение взаимодействия микроорганизмов и раковых клеток может помочь развитию противоопухолевых препаратов.

Ученые придумали, как сделать холодильники экологичнее и дешевле
Ученые придумали, как сделать холодильники экологичнее и дешевле

 Новый состав хладагента способен на 19% снизить потребление электроэнергии.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости