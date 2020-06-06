Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии

Ученые из Принстонского университета создали препарат, уничтожающий защитную стенку бактерий и разрушающий фолиевую кислоту внутри патогенов.

Грамотрицательные бактерии уже в течение тридцати последних лет являются большой проблемой для человечества, ведь не было ни одного способа уничтожить их. Однако новый антибиотик, разработанный специалистами Принстонского университета, способен победить самые устойчивые бактерии. Нормальные грамотрицательные бактерии обладают защитой от внешних воздействий благодаря прочной оболочке, но препарат из США может разрушить защитную стенку и уничтожить фолиевую кислоту внутри патогенов. Антибиотик получил название SCH-79797.

Руководитель проекта Земер Гитай сравнивает свою разработку с «отравленной стрелой», ведь, как и у стрелы с ядом, основной урон противник получает именно из-за ядовитого вещества. Разработчики сообщают, что SCH-79797 способен поразить все бактерии от кишечной палочки до стафилококка. Причем, антибиотик воздействует одинаково хорошо как на грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии.

Карташов Тимур