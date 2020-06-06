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Физики сравнили черные дыры и голограммы

Сегодня, 19:02

Ученые считают, что по причине искривления вокруг дыр должны возникать не менее одного светового кольца.

 Физики из Германии и Португалии сравнили черные дыры и голограммы, и выяснили интересную особенность из-за искривления вокруг дыр должны возникать световые кольца. Для создания этой теории ученые применили топологический метод исследований. Благодаря нему удалось учесть теорию гравитации в расчетах и определить, что хотя бы одно световое кольцо есть у каждой черной дыры.

При этом вращающие дыры имеют два кольца, где в одном из колец свет двигается по замкнутой орбите в том же направлении, в каком вращается дыра. В то же время во втором кольце свет может перемещаться в противоположную сторону. Помимо этого, физики выяснили, что тень от черной дыры должна быть больше ее самой.

Не так давно ученые были уверены, что вблизи черной дыры исчезает всякая гравитация, однако более поздние исследования дали иные сведения. Так, стало известно, что благодаря определенной космологической постоянной гравитационное поле способно присутствовать в любой точке Вселенной.


Карташов Тимур

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