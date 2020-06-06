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Главная страница | Наука | 3D-биопринтер напечатал искусственное ухо с живыми клетками сквозь кожу мыши

3D-биопринтер напечатал искусственное ухо с живыми клетками сквозь кожу мыши

Сегодня, 18:28

Сначала в кожу грызуна вкололи раствор, который затвердел особым образом под действием инфракрасных лучей.

 Команда ученых из США, Китая и Бельгии представили миру новую технологию 3D-печати, основой которого является фотополимирезация в инфракрасном излучении. 3D-биопринтер способен направить луч лазера сквозь кожу и запустить процесс полимеризации биосовместимых чернил. Именно таким образом он напечатал искусственное ухо с живыми клетками сквозь кожу живой мыши. После процедуры образовавшуюся рану исследователи заживили с помощью стволовых мышиных клеток.

 Данная технология имеет огромный потенциал в сфере восстановительной и пластической хирургии, ведь аналогичным образом можно выращивать органы и ткани для трансплантации, а также лечить неинвазивным методом. Ранее ученые уже пыталась выращивать органы, однако это получалась сделать на поверхности тканей, без проникновения под них. Новый метод 3D-печати способен решить эту проблему. К настоящему времени его испытали только на мышах, однако исследования продолжаются.


Карташов Тимур

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