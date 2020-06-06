3D-биопринтер напечатал искусственное ухо с живыми клетками сквозь кожу мыши

Сначала в кожу грызуна вкололи раствор, который затвердел особым образом под действием инфракрасных лучей.

Команда ученых из США, Китая и Бельгии представили миру новую технологию 3D-печати, основой которого является фотополимирезация в инфракрасном излучении. 3D-биопринтер способен направить луч лазера сквозь кожу и запустить процесс полимеризации биосовместимых чернил. Именно таким образом он напечатал искусственное ухо с живыми клетками сквозь кожу живой мыши. После процедуры образовавшуюся рану исследователи заживили с помощью стволовых мышиных клеток.

Данная технология имеет огромный потенциал в сфере восстановительной и пластической хирургии, ведь аналогичным образом можно выращивать органы и ткани для трансплантации, а также лечить неинвазивным методом. Ранее ученые уже пыталась выращивать органы, однако это получалась сделать на поверхности тканей, без проникновения под них. Новый метод 3D-печати способен решить эту проблему. К настоящему времени его испытали только на мышах, однако исследования продолжаются.

Карташов Тимур