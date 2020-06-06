По итогу эксперимента немецкие специалисты смогли выяснить, за что отвечает правое и левое полушария во время речи.

Бытует мнение, что речь человека формируется в левом полушарии мозга, в то время как правое анализирует звучание и слова. Однако благодаря недавнему исследованию немецкие ученые нашли ошибку в представлениях о речевых функциях мозга. Как сообщил один из авторов научной работы Кристиан Келль, левое полушарие ответственно за временной аспект речи и переход между единицами фонетики, слогами и звуками, в то время как правое занято аспектами звучания речи, вроде громкости голоса.

Эксперты могли выяснить эти данные и определить коренные различия в работе полушарий мозга в том числе благодаря участию специалистов по фонетике и использованию МРТ во время речи добровольцев. Нейробиологи резюмируют, что левое полушарие мозга человека отвечает за быстрые процессы, в то время как правое – за медленные. Это удалось выяснить благодаря еще одному испытанию, где подопытных попросили отбивать руками ритм. Благодаря чему стало ясно, левая рука, находящаяся под контролем правого полушария, отбивала ритм медленнее, а правая, которую контролирует левое полушарие, делала то же самое быстрее.

Карташов Тимур