Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии

Употребление полиненасыщенных жирных кислот, витаминов группы B, цинка и магния помогает мозгу справиться со стрессом, считают ученные.

Диетологи давно выяснили, что средиземноморская диета помогает безопасно снизить вес, почему ее рекомендуют даже детям, страдающим ожирением. Однако, исходя из результатов нового исследования, специалисты из США рекомендуют средиземноморскую диету для защиты и лечения от депрессии. Дело в том, что употребление полиненасыщенных жирных кислот, витаминов группы B, цинка и магния помогает мозгу справиться со стрессом, а именно этими микроэлементами и богата данная диета.

Стоит напомнить, что у средиземноморской диеты есть свои особенности:

- большой процент свежих овощей и фруктов, орехов и семян, картофеля и бобов;

- хлеб, макаронные изделия только из цельно-зерновых сортов пшеницы;

- разрешено оливковое масло;

- можно употреблять сыры и несладкие натуральные йогурты;

- яйца почти исключаются из рациона (максимум – 4 штуки в неделю);

- рыбу и мясо можно употреблять в средних количествах;

- разрешено красное вино, но в умеренных количествах и только во время принятия еды;

- при диете обязателен активный образ жизни и стабильные физические нагрузки.

Карташов Тимур