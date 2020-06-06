Ученые разработали новый метод для обнаружения тромбов

От редактора

Ученые разработали новый метод для обнаружения тромбов

По мнению доктора Абхишека Джайна из Отдела биомедицинской инженерии техасского университета, новый…

Белгородские учёные придумали рентген из зажигалки для плиты

Мнение

Белгородские учёные придумали рентген из зажигалки для плиты

Аппарат работает без подключения к электросети.

Ученые нашли ошибку в представлениях о речевых функциях мозга

Мнение

Ученые нашли ошибку в представлениях о речевых функциях мозга

 По итогу эксперимента немецкие специалисты смогли выяснить, за что отвечает правое и левое…

Сюжеты:

Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии Перерастающие в революцию беспорядки в США развалят страну на автономные штаты Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии
Главная страница | Наука | Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии

Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии

Сегодня, 16:31

Употребление полиненасыщенных жирных кислот, витаминов группы B, цинка и магния помогает мозгу справиться со стрессом, считают ученные.

 Диетологи давно выяснили, что средиземноморская диета помогает безопасно снизить вес, почему ее рекомендуют даже детям, страдающим ожирением. Однако, исходя из результатов нового исследования, специалисты из США рекомендуют средиземноморскую диету для защиты и лечения от депрессии. Дело в том, что употребление полиненасыщенных жирных кислот, витаминов группы B, цинка и магния помогает мозгу справиться со стрессом, а именно этими микроэлементами и богата данная диета.

Стоит напомнить, что у средиземноморской диеты есть свои особенности:

- большой процент свежих овощей и фруктов, орехов и семян, картофеля и бобов;

- хлеб, макаронные изделия только из цельно-зерновых сортов пшеницы;

- разрешено оливковое масло;

- можно употреблять сыры и несладкие натуральные йогурты;

- яйца почти исключаются из рациона (максимум – 4 штуки в неделю);

- рыбу и мясо можно употреблять в средних количествах;

- разрешено красное вино, но в умеренных количествах и только во время принятия еды;

- при диете обязателен активный образ жизни и стабильные физические нагрузки.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Кефир, имбирь, тыква и красная рыба помогут укрепить иммунитет
Кефир, имбирь, тыква и красная рыба помогут укрепить иммунитет

На кухне найти их не так уж и сложно.

Учёные: дети легче переносят COVID-19 из-за особенностей слизистой носа
Учёные: дети легче переносят COVID-19 из-за особенностей слизистой носа

Коронавирусу труднее попасть в клетку ребёнка.

Препарат «Люмефантрин» способен уничтожить рак
Препарат «Люмефантрин» способен уничтожить рак

Ученые из Каролинского института дают обнадеживающие прогнозы относительно средства от малярии.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости