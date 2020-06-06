Геологи из Университета Лестера нашли следы вулканических пород, свидетельствующих о выбросах 450 кубометрах лавы.

Учеными-геологами из Университета Лестера в Йеллоустоуне найдены следы двух ранее неизвестных извержений, произошедших порядка 9 и 8,7 млн лет назад – в период миоцена. Эксперты смогли выяснить это благодаря тому, что обнаружили следы вулканических пород, сообщающих о выбросах лавы. Как смогли установить ученые, периодичность извержения в горячей точке Йеллоустона в прошлом составляла около 500 тыс. лет.

На сегодняшний день также известно, что в течение последних 20 млн лет вулкан извергался порядка 140 раз. Удалось установить, что были случаи, когда извергалось около 450 кубометров лавы, которые в итоге покрывали половину континента. Из двух недавно установленных извержений во время одного – пеплом и лавой покрылось до 12 тыс. квадратных километров территории, а во время второго – 23 квадратных километра. В частности, второе извержение являлось настолько разрушительным, что в прошлом превратило территорию современного американского штата Нью-Джерси в выжженную землю с уничтоженными всеми живыми существами на ней.

Карташов Тимур