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Белгородские учёные придумали рентген из зажигалки для плиты

Сегодня, 12:41

Аппарат работает без подключения к электросети.

В России придумали компактный рентген аппарат, для работы которого не требуется постоянный источник электроэнергии. Идею прибора позаимствовали из зажигалки для кухонной плиты. Разработкой занимались сотрудники лаборатории радиационной физики Белгородского НИУ.

По словам заведующего лабораторией Александра Кубанкина, портативный прибор для рентгеновского излучения разрабатывался в рамках государственного задания.

«Приспособление работает на тех же принципах, что и обыкновенная кухонная пьезозажигалка», — рассказал учёный.

Он объяснил, что в такую зажигалку была добавлена специальная капсула, позволяющая генерировать лучи без подключения к электросети.

«Новый способ генерации рентгеновского излучения может использоваться в медицине, геологии и археологии», — считает Александр Кубанкин.

В качестве примера он привёл геолога, которому с таким прибором не нужно отправлять камень в лабораторию, а можно на месте узнать его состав. Компактный рентген аппарат, который придумали белгородские учёные, облегчил бы и исследования на МКС.

Идея генератора рентгеновского излучения на основе зажигалки для плиты запатентована. По словам Александра Кубанкина, данный проект является основным в научной деятельности лаборатории, которая в 2020 году получит от государства 20 млн рублей.


Антон Жилин

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