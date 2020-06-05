Палеонтологи нашли в яйцах титанозавра остатки аминокислот

Учёные из США и Европы смогли определить виды аминокислот в скорлупе яиц динозавров.

За 65 миллионов лет, с тех пор, как вымерли динозавры, любая цепочка ДНК разлагается и что-либо весомое получить практически невозможно.

Цельное ДНК или РНК, белки за столь длительный период не сохраняются. Это относится и к динозаврам, которые жили ещё раньше - 80 миллионов лет назад. Самый старый белок был извлечён из яйца возрастом в 4 миллиона лет.

Часто в научный журналах возникают публикации о найденных частях белков — коротких цепочек аминокислот, которые называются пептидами. Такие данные вызывают большие сомнения, поскольку это могут быть и пептиды, оставленные птицами поверх окаменелостей намного позднее.

Однако палеонтологи из США и Европы во главе с Кристи Пенкман из Йоркского университета нашли остатки аминокислот в яйцах титанозавра, который жил около 80 миллионов лет назад.

Для исследования биологических остатков учёные воспользовались жидкостной хроматографией, которая показывает высокие результаты. Благодаря хроматографии удалось выяснить, что в окаменелостях находятся наиболее стойкие аминокислоты: глицин, глутамат, валин и аланин. Цепочки из пептидов также были, но в крайне малом количестве на фоне отдельных аминокислот.

Ангелина Соколовская