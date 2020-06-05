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Ученые разработали новый метод для обнаружения тромбов

Сегодня, 15:03

По мнению доктора Абхишека Джайна из Отдела биомедицинской инженерии техасского университета, новый девайс сделает эффективнее помощь реаниматологов.

На сегодня самой большой проблемой для обнаружения тромбов остаётся структура и форма сосудов. Они не прямые и не ровные внутри, что затрудняет диагностику их состояния современными медицинскими приборами. Поэтому результаты часто могут быть ложноположительными или ложноотрицательными, что ставит врачей перед неправильным выбором лечения.

Новый метод для обнаружения тромбов, который ученые из Техаса разработали под руководством доктора Джайна, является более высокоточным. Этот биомиметический девайс способен с высокой точностью имитировать строение кровеносных сосудов и создавать микроокружение, которое воспроизводит сворачивание крови при циркуляции. Учёные уверены, что такой метод обнаружения тромбов поможет разработать и впоследствии следить за действием лекарств в организме пациентов, которые страдают от тромбов.

Исследователи уже разработали несколько приложений, чтобы использовать новый метод онлайн в реанимациях и военных госпиталях. Предполагается, что новый метод значительно удешевит и упростит диагностику нарушений свёртываемости крови, а также исключит вероятность внутренних кровотечений после диагностики. Тестирование нового метода уже проходит в педиатрическом отделении Техасской больницы под наблюдением исследовательской группы доктора Джайна.


Шура Альтшуль

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