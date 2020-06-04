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Палеонтологи предположили, что отпечатки были оставлены 190 млн лет назад.

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Китайские скалолазы обнаружили следы трёхпалого динозавра

Сегодня, 15:43

Палеонтологи предположили, что отпечатки были оставлены 190 млн лет назад.

Находка была сделана в Национальном лесном парке Гелешан, что в Чунцине на юго-западной части Китая. Обнаружили её китайские скалолазы в марте. А уже после этого следы трёхпалого динозавра тщательно обследовали палеонтологи. Отпечатки расположены на кварцевом песчанике, что позволило их хорошо сохраниться.

Хозяином следов является теропод. А следы, которые оставили все его видовые разновидности, называются Kayentapus. Теропод — двуногий динозавр с характерными полыми костями и трёхпалыми конечностями. Одним из известных видов является тираннозавр. Следы, похожие на куриные, были оставлены, по версии исследователей, (Чунцинское бюро планирования и природных ресурсов) синозавром — существом до 5,6 метров и весом до 500 кг. Особь, оставившая отпечатки, была ростом около 5,4 метра.


Святослав Суздальский

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