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В нейтронных звёздах обнаружили уникальное «первобытное» вещество – кварк

Сегодня, 17:19

Считается, чтo именно эта материя заполнила Вселенную в результате Большогo взрывa.

Финские учёные обнаружили в нейтронных звёздах уникальное «первобытное» вещество — кварк, которое может быть остатками трансформировавшейся части материи — производной Большого взрыва. Доказательства кваркового вещества удалось получить благодаря изучению нейтронных звёзд, которые являются самыми маленькими объектами с самой большой массой.

Кварк — это элементарные частицы, которые есть только внутри протонов и нейтронов. Ho под воздействием экстремальных температур они могут сжиматься и «плавиться» образуя уникальное вещество, которое может вести себя очень необычно, например, перемещаться в любом направлении не затрагивая полностью среду.

Примечательно, что это особое вещество — кварк-глюонная плазма — не просто уникальное, но и «первобытное». По мнению учёных, оно могло образоваться в результате Большого взрыва, который стал основой для появления Вселенной. Сейчас кварк можно найти только в нейтронных звёздах, потому что он составляет ядро этих сверхмассивных карликов, которые при диаметре всего в 20 км могут весить как два Солнца и больше.


Шура Альтшуль

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