Концентрация углекислого газа стала рекордной за последние 23 миллиона лет

Ученые из университета Луизианы изучили останки древних растений, чтобы прийти к этому выводу.

Повышенное содержание CO2 в атмосфере может привести к радикальным климатическим изменениям. Концентрация углекислого газа достигла отметки в 412 ppm и стала рекордной за последние 23 миллиона лет. Удалось выяснить, что содержание C02 планомерно снижалось на 5 ppm в миллион лет, но 200 лет назад вдруг начался усиленный рост. Это привело к возрастающей динамике на 5 ppm в 10 лет. Климатологи подчеркивают, что сейчас содержание углекислого газа добралось до своего исторического максимума. Кроме того, 412 ppm является самым высоким показателем примерно за 800 тысяч лет.

Ученые располагают данными измерений CO2 в ледяных щитах Антарктиды. Исследовательский коллектив из Университета Луизианы изучил останки древних растений, что помогло им получить более подробные сведения об уровне углекислого газа много миллионов лет назад. Благотворный рост деревьев и растений неразрывно связан с потреблением CO2 из атмосферы, а их ткани вырабатывают два вида изотопов – углерод-12 и 13.

После окаменевания растений специалисты получили возможность проанализировать концентрацию углекислого газа. При помощи данной методики исследователи определили, что в прошлом содержание CO2 балансировало между 230 и 350 ppm, тогда как на сегодняшний день этот показатель значительно увеличился.

Химик Макс фон Петтенкофер еще в 19-м веке установил, что концентрация углекислого газа помогает определить уровень органических веществ, исходящих из легких и кожи человека. Он считал эти вещества основной причиной загрязнения воздуха.

Виталий Морозов