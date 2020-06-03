Исследователи имплантировали крысам человеческую мини-печень

В скором времени разработку планируется внедрять в целях трансплантации.

Исследователи создали человеческую мини-печень при помощи стволовых клеток, а затем орган имплантировали крысам. Судя по наблюдениям, печень начала очищать кровь грызунов и помогать выработке желчи. Ученые, проводящие эксперимент под руководством Питтсбургского университета, поставили довольно масштабную и актуальную ныне цель: выращивать органы, чтобы затем заменять ими донорские. Результаты подобных разработок, как считается, существенно помогут при реализации трансплантации.

Последние 5 лет выдались весьма напряженными, но, вместе с тем, плодотворными и перспективными в вопросах, касающихся получения искусственного аналога печени. Ученые из Японии стали первыми, кто начал активно развиваться в этом направлении еще 8 лет назад. В тот период специалистам удалось добиться воспроизведения печени мышей на небольших искусственных органоидах.

Однако сейчас исследователи пошли чуть дальше и изобрели мини-печень, задействовав стволовые клетки. Разного рода гормоны, питательные вещества и молекулы легли в основу данного практического открытия. Доцент Питтсбургского университета Алехандро Сото-Гутьеррез добавил, что разработанные ими органы смогут снимать нагрузку с поврежденного органа, не прибегая к традиционной в таких случаях пересадке.

Команда исследователей Питтсбургского университета разработала человеческую печень в лабораторных условиях в 2019-м году. Сообщалось, что это поможет в изучении печеночной недостаточности и ожирения.

Виталий Морозов