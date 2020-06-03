Американские ученые создали пульт дистанционного управления нейронами

В будущем эта методика поможет при неинвазивной терапии.

Американские ученые разработали новую технологию, позволяющую контролировать нейронную сеть при помощи удаленного воздействия. Исследователи университета Карнеги-Меллона создали пульт дистанционного управления нейронами. Специалисты полагают, что изобретение будет оказывать весомую поддержку в вопросах неинвазивной терапии разных заболеваний и применяться в научных экспериментах.

Данная технология представляет собой графеновый 3D материал, который может стимулировать клетки без генетического вмешательства. Ученые придали графену вид «хлопьев» на кремниевой нанопроволоке, что способствует широкополосному оптическому поглощению, а с помощью света осуществляется передача сигнала клеткам.

Исследователи подчеркнули, что данная методика направлена не только на анализ межклеточного взаимодействия. В будущем она наверняка станет отправной точкой для использования потенциала клеток, ускоряющих выздоровление.

В 2016-м году американские ученые из университета Рокфеллера в Нью-Йорке сообщили о новом научной опыте, в ходе которого удалось оказывать влияние на нейронные соединения с помощью радиоволн.

Виталий Морозов