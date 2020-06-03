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В будущем эта методика поможет при неинвазивной терапии.

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На Урале ученые нашли способ для быстрого обнаружения метеоритов

Сегодня, 11:53

Новая классификация космических тел позволит эффективнее защищать планету.

На Урале ученые из России совместно с коллегами из Финляндии, Испании и Канады нашли новый способ для быстрого обнаружения метеоритов. В его основе лежит классификация метеоритов, в которой исключён человеческий фактор.

Для идентификации космических тел используются два фактора. Первый учитывает изменение высоты метеорита и его скорость. Второй — массу от скорости тела. Таким образом, исключается субъективная оценка, что делает оценку более точной и даёт возможность для быстрого обнаружения метеорита в космосе и места его падения.

Также ученые отметили, что оперативные сведения о химическом составе метеорита откроют широкие перспективы для изучения космоса и истории Солнечной системы. Учёные надеются найти ответы на вопросы о зарождении жизни на Земле и факторах, влияющих на формирование климата и его изменение в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить, что используемый до сих пор способ для быстрого обнаружения метеоритов был разработан еще 1976 году и не мог похвастать ни точностью, ни перспективностью для сбора аналитических данных.


Шура Альтшуль

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