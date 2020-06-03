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Главная страница | Наука | Исследователи сфотографировали живущего на глубине 7 км осьминога «Дамбо»

Исследователи сфотографировали живущего на глубине 7 км осьминога «Дамбо»

Сегодня, 11:11

Своё имя существо получило из-за плавников.

Осьминог «Дамбо» стал самым глубоководным головоногим моллюском, которого сфотографировали исследователи. Предыдущий рекорд – 5145 метров и поставили его более 50 лет назад. Специалисты рассказывают, что несмотря на возможность осьминогов адаптироваться к любым условиям, глубоководным особям требуются особые способы.

На глубине 7 км, а если быть точным, то на 6957 метров, в Индийском океане в Зондском желобе на объективе камеры обнаружили осьминога. Принадлежит он, по версиям океанологов, к виду Grimpoteuthis, которых и называют «Дамбо» за их характерные выросты, напоминающие уши слонёнка. С учётом 7-километровой глубины, головоногим моллюскам для проживания становится доступно 99% океана, вместо 75%, как полагали раньше.


Святослав Суздальский

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