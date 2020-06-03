Израильские ученые обнаружили бактерии в раковых клетках

Изучение взаимодействия микроорганизмов и раковых клеток может помочь развитию противоопухолевых препаратов.

В ходе научного эксперимента израильские ученые из института имени Вейцмана обнаружили бактерии в раковых клетках. Эти микроорганизмы обитают во всех видах злокачественных опухолей. Специалистам удалось определить, какие именно виды живут в каждой отдельной раковой клетке. Ученые полагают, что осознание конкретного взаимодействия между раковой клеткой и бактериями поспособствует прогрессу в вопросах лечения онкологии и усиления противоопухолевых препаратов.

Ранее исследователи также засвидетельствовали микроорганизмы, которые находятся в поджелудочной железе человека. Итог исследования показал, что бактерии защищают раковые клетки от препаратов путем их инактивации. Так, рак молочной железы стал одним из самых главных пристанищ большого разнообразия микроорганизмов. Микроскопический анализ показал, что бактерии более всего распространены близ ядра клетки. Кроме того, они могут располагаться и в иммунных клетках.

Напомним, что в 2019-м году ученые из Массачусетского технологического университета выявили особый вид бактерий, способный влиять на развитие рака легких.

Виталий Морозов