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Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь

Сегодня, 10:00

Проблемы со здоровьем из-за активности Солнца могут ждать в ближайшие 5-7 лет.

Солнечная активность — это изменения на поверхности дневного светила, которые обычно мало интересуют людей, не занимающихся научной деятельностью, но при этом влияют на их качество жизни. К этому понятию относят вспышки, пятна на Солнце, рост количества солнечного излучения.

И одно из ярких проявлений активности показало себя 1 июня 2020. На Солнце произошла новая мощная вспышка, и как отмечают учёные, явление такого класса наблюдается впервые с 2017 года. И это событие много говорит не только для науки, но и для всех людей — оно «предсказывает» грядущие трудности, которые обычно вызывает повышенная солнечная активность. В основном это магнитные бури и связанные с ними проблемы со здоровьем — обострение заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы. В ближайшее время ожидать таких неурядиц не стоит, но наука поможет понять, когда именно предстоит начало подобных явлений.

Солнечная активность проходит циклами, в каждом из которых 11 лет. В настоящее время учёные зафиксировали уже 24 полных цикла. В течение этих лет активность сначала находится в точке минимальной силы, потом растёт, достигает максимума, и снова падает, приходя к минимуму. В последнее время учёные выяснили, что начался новый, 25-й цикл активности. В 2019 он только начал выходить из минимума, но 1 июня произошло первое мощное явление на поверхности Солнца. Это говорит о том, что начался рост силы нового цикла. А вместе с ним можно ожидать и увеличения магнитных бурь, неразрывно связанных со вспышками на поверхности дневного светила. Но к счастью, это произойдёт не скоро. Учёные отмечают, что после события 1 июня активность может снова затихнуть, а составлять точные прогнозы вспышек пока рано. Однако, цикличность показывает, что в ближайшие несколько лет вспышек и магнитных бурь будет точно больше, чем раньше, а самое большое количество их ожидается в середине цикла — в 2025 году. До этого года частота этих явлений будет постепенно увеличиваться, поэтому в ближайшие 5-7 лет бури в магнитном поле Земли могут вызывать проблемы со здоровьем, до тех пор, пока уровень активности не начнёт сильно снижаться.


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