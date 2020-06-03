Ученые: «Коронавирус идет на спад, но может начаться волна Эболы»

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Ученые: «Коронавирус идет на спад, но может начаться волна Эболы»

Лихорадка в Конго может выйти за пределы демократической республики.

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Ученые: «Коронавирус идет на спад, но может начаться волна Эболы»

Сегодня, 09:00

Лихорадка в Конго может выйти за пределы демократической республики.

ВОЗ демократической республики Конго сообщили о новой волне Эболы. Очередная вспышка в Конго по счету уже десятая, а ее распространение началось неожиданно. Уже 13 апреля власти были готовы объявить победу над болезнью, но 10 апреля появился новый зараженный, который скончался в тот же день. Также врачам удалось выявить еще несколько пациентов, один из которых скрылся от медиков.

Ученые из Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США сделали свой прогноз относительно Эболы. Известно, что болезнь развивается в местах с теплым климатом или в организме носителя, температура которого составляет не более 35 градусов. Из чего специалисты делают вывод, что комфортными условиями для развития вируса являются 35-39 градусов. Это означает, что чем ближе потепление, тем больше шансов развития Эболы. Ученые считают, что по этой причине лихорадка в Конго может выйти за пределы демократической республики.

«Коронавирус идет на спад, но может начаться водна Эболы» — предполагают специалисты.

В социальной сети твиттер гендиректор ВОЗ — Тедрос Аданом Гебрейесус, прокомментировал ситуацию в Конго. Он сообщил, что организация принимает все меры, чтобы победить болезнь и уменьшить количество зараженных.

«ВОЗ продолжает осуществлять мониторинг и реагировать на многие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.» — пишет в твиттере Тедрос.

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