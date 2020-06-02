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Картины старых мастеров сереют из-за «ультрамариновой болезни»

Вчера, 22:35

Пигмент красок «ультрамарин», получаемый из метаморфической породы, активизирует разрушительную химическую реакцию.

 400 лет назад широкой популярностью среди художников пользовались краски с пигментом «ультрамарин», который получают из метаморфической породы. Однако тогда никто из деятелей искусства понимал, что именно этот ярко-синий цвет может поставить картины под угрозу. Дело в том, что сейчас произведения старых мастеров сереют из-за «ультрамариновой болезни» - пигмент вступает в разрушительную химическую реакцию и делает некогда яркие произведения тусклыми.

В настоящий момент ученые ищут причину «ультрамариновой болезни», и для этого даже попытались воспроизвести краску по оригинальному рецепту. В процессе выяснилась одна интересная деталь: измельченный полудрагоценный камень ляпис-лазурь обязательно нагревали до определенной температуры, чтобы получить нужный цвет достаточно быстро. Ученые надеются использовать эти знания для того, чтобы спасти картины, страдающие от «ультрамариновой болезни».


Карташов Тимур

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