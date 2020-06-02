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Главная страница | Наука | Во Франции нашли 2000-летний подгоревший хлеб

Во Франции нашли 2000-летний подгоревший хлеб

Вчера, 21:58

Выброшенное в мусор обугленное изделие стало большим открытием для археологов.

 Археологи из Национального института превентивной археологии Франции во время раскопок в городе Бребьер департамента Па-де-Кале нашли 2000-летний подгоревший хлеб. Из-за того, что круглая лепешка подгорела на огне, неизвестный повар выкинул ее в мусор, но именно это помогло ей сохраниться до наших дней. Ученые сообщают, что диаметр хлеба не более десяти сантиметров, он полностью обуглен и остался почти в том же состоянии, что и 2000 лет назад.

 Подробным изучением находки в настоящее время занимается объединенная группа французских и австрийских ученых. Кроме хлеба в мусорной яме нашлись двух сортов пшеницы и ячменя. Эксперты допускают, что мука для хлеба изготавливалась из тех же зерен. Вместе с этим продолжаются и раскопки в Бребьере, а площадь участка для исследования достигла 150 гектаров. На месте обнаружены остатки жилища, лошадей и загонов для скота, относящиеся к железному веку.


Карташов Тимур

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