Во Франции нашли 2000-летний подгоревший хлеб

Выброшенное в мусор обугленное изделие стало большим открытием для археологов.

Археологи из Национального института превентивной археологии Франции во время раскопок в городе Бребьер департамента Па-де-Кале нашли 2000-летний подгоревший хлеб. Из-за того, что круглая лепешка подгорела на огне, неизвестный повар выкинул ее в мусор, но именно это помогло ей сохраниться до наших дней. Ученые сообщают, что диаметр хлеба не более десяти сантиметров, он полностью обуглен и остался почти в том же состоянии, что и 2000 лет назад.

Подробным изучением находки в настоящее время занимается объединенная группа французских и австрийских ученых. Кроме хлеба в мусорной яме нашлись двух сортов пшеницы и ячменя. Эксперты допускают, что мука для хлеба изготавливалась из тех же зерен. Вместе с этим продолжаются и раскопки в Бребьере, а площадь участка для исследования достигла 150 гектаров. На месте обнаружены остатки жилища, лошадей и загонов для скота, относящиеся к железному веку.

Карташов Тимур