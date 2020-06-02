Нейронный подкорковый путь от сетчатки до прилежащего ядра способен воздействовать на настроение грызунов.

Как выяснили ученые из Университета науки и технологий Китая, ночное освещение способно вызвать у мышей депрессию. Эксперты смогли отследить нейронный подкорковый путь от сетчатки до прилежащего ядра, которое оказывает влияние на настроение грызунов. Сообщается, что из-за того, что на этом пути промежуточное переключение осуществляется в дорсальном перигабенулярном ядре, и появляется депрессивное состояние мышей.

В ходе эксперимента, китайские ученые на одну группу мышей каждую ночь светили синим светом в течение двух часов, а на вторую светили только в дневное время. В итоге, у мышей из первой группы появились признаки депрессии: снижение активности и аппетита. Сам эксперимент длился три недели, но грызуны находились в подавленном настроении еще три недели после его прекращения.

Причины таких результатов могут крыться еще и в биологических ритмах мышей. В условиях дикой природы им приходится находиться в стрессе в течение светлого времени суток из-за опасности быть пойманными хищниками. В ходе эволюции смогли выжить только те мыши, которые избегали света и были активными ночью, в то время как свет является их «триггером» к включению механизма страха и самосохранения.

Карташов Тимур