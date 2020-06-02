В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка

Для терапии данного вида онкологии будут использовать индивидуальный подход.

В МФТИ (Московский физико-технический институт) ученые вместе медиками из России и Канады открыли новый способ лечения рака желудка. Основан данный метод на подборе индивидуального подхода к лечению с использованием данных об экспрессии генов в раковых клетках. Эта информация остро необходима для понимания, какое действие оказывают на опухоль терапевтические препараты вроде антитела рамуцирумаб.

Антитело рамуцирумаб способно блокировать фактор роста в раковых клетках. Опухоль перестает расти, а состояние пациента удается поддерживать в относительно стабильности. Однако данное антитело не действует у всех одинаково, а для части пациентов и вовсе бесполезно. Медикам важно вовремя узнать степень эффективности лечения, чтобы своевременно скорректировать терапию. В настоящее время раковые заболевания желудка занимают пятое место в перечне о смертности из-за онкологии.

Карташов Тимур