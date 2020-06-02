Человеческие останки с признаками насильственной смерти обнаружили в Турции во время раскопок.

В процессе раскопок в древнем поселении Алалах в Турции археологи в колодце нашли останки, принадлежащие женщине с признаками насильственной смерти. Анализ ДНК 3500-летней «дамы в колодце» раскрыл тайну происхождения женщины: она центрально-азиатского происхождения. Погибшая была рождена примерно в 3200 км от места, где было оставлено ее тело. На момент смерти женщине было 40-45 лет, а вывод о насильственной смерти ученые сделали из-за следов многочисленных травм.

Эксперты пока не знают, как именно женщина азиатского происхождения оказалась в турецком городе. Она могла быть как рабыней, так и женой местного жителя, а также просто путешественницей. В последнем случае грабители могли убить ее из-за расового признака, ведь люди той эпохи отличались ненавистью к людям иного происхождения.

Ученые считают эти сведения важными, ведь в дальнейшем они помогут специалистам понять пути миграции народов в прошлом. Кроме «дамы в колодце» были проанализированы останки еще 110 человек, которые 7000-3000 лет назад проживали на территории между Турцией и Ираном. Ученые смогли выяснить, что популяции Кавказа и Анатолии начали спешиваться около 6000 лет назад до нашей эры. Спустя 4000 лет местные народы начали спешиваться с населением Месопотамии.

Карташов Тимур