Воздух у берегов Антарктиды признали самым чистым на Земле

Этот участок планеты меньше всего подвержен влиянию человека и пыли с континентов.

Ученые из Государственного университета Колорадо признали воздух у берегов Антарктиды самым чистым на Земле. Как выяснилось, питающий нижние слои атмосферы воздух над Южным морем является нетронутым аэрозолями от антропогенной деятельности. Для определения состава воздуха над этим участком планеты специалисты использовали бактерии, взятые из воздушного пространства над водой.

Как сообщают специалисты, на загрязнение воздуха влияет и на биологические процессы в воде. Однако, по результатам исследования, ученые пришли к выводу, что Антарктида изолирована от распространения микроорганизмов, свидетельствующих о загрязнении. Однако, при всей экологичности континента, ученые не так давно сообщили тревожный факт – ледяной покров Антарктиды уменьшился более чем на 120 метров. Подобные изменения происходят из-за чрезмерного нагрева океана, омывающего берега ледников. В целом за последние двадцать пять лет таяние льдов Антарктиды ускорилось в целых 5 раз.

Карташов Тимур