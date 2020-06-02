Физики знают, как создать вещество из света

От редактора

Физики знают, как создать вещество из света

 Частицы материи и антиматерии можно будет получить из излучения магнитного поля.

В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы

Мнение

В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы

 Механизм, созданный с использованием латексных «пузырей», может также бережно поднимать печенье,…

Анализ ДНК 3500-летней «дамы в колодце» раскрыл тайну происхождения женщины

Мнение

Анализ ДНК 3500-летней «дамы в колодце» раскрыл тайну происхождения женщины

 Человеческие останки с признаками насильственной смерти обнаружили в Турции во время раскопок.

Сюжеты:

В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов В США создана электронная кожа, работающая на человеческом поте Финансовый кризис в США «вылился» в торговые санкции против китайских компаний Саудовская Аравия планирует купить у США 7,5 тысяч авиабомб
Главная страница | Наука | Воздух у берегов Антарктиды признали самым чистым на Земле

Воздух у берегов Антарктиды признали самым чистым на Земле

Сегодня, 17:20

Этот участок планеты меньше всего подвержен влиянию человека и пыли с континентов.

 Ученые из Государственного университета Колорадо признали воздух у берегов Антарктиды самым чистым на Земле. Как выяснилось, питающий нижние слои атмосферы воздух над Южным морем является нетронутым аэрозолями от антропогенной деятельности. Для определения состава воздуха над этим участком планеты специалисты использовали бактерии, взятые из воздушного пространства над водой.

Как сообщают специалисты, на загрязнение воздуха влияет и на биологические процессы в воде. Однако, по результатам исследования, ученые пришли к выводу, что Антарктида изолирована от распространения микроорганизмов, свидетельствующих о загрязнении. Однако, при всей экологичности континента, ученые не так давно сообщили тревожный факт – ледяной покров Антарктиды уменьшился более чем на 120 метров. Подобные изменения происходят из-за чрезмерного нагрева океана, омывающего берега ледников. В целом за последние двадцать пять лет таяние льдов Антарктиды ускорилось в целых 5 раз.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Массовое вымирание 360 млн лет назад произошло из-за истощения озонового слоя
Массовое вымирание 360 млн лет назад произошло из-за истощения озонового слоя

Исследователи из Саутгемптонского университета не исключают повторения древнего сценария.

Самый распространенный организм на Земле способен выращивать внутри себя вирусы
Самый распространенный организм на Земле способен выращивать внутри себя вирусы

 Вирусная ДНК внутри бактерии SAR11 могла обеспечить ее выживаемость, уверены ученые.

Рыбная диета предотвращает появление болезней сердца
Рыбная диета предотвращает появление болезней сердца

Ученые из Университета Ровира и Вирхилий и Гарвардской медицинской школы пригласили 26 тысяч женщин для участия в опыте.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости