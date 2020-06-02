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Родительская опека и долгое детство сделали птиц умнее

Сегодня, 16:13

Участие родителей в развитии потомства в период детства и юношества имеет огромное значение, выяснили ученые из Великобритании.

 Группа специалистов из Велибритании выяснили, что родительская опека и долгое детство сделали птиц умнее. Исследование поведения представителей семейства пернатых помогает специалистам разобраться, какое именно место в эволюции животных занимает забота о потомстве. В научной работе вместе с новыми данными о поведении двух видов врановых птиц, приведены и более ранние исследования 127 видов врановых и нескольких тысяч данных о семействе воробьиные.

Согласно новым данным о воронах и кукшах, в обоих видах птицы живут подобием родовой общины, куда входят несколько пар взрослых особей с детенышами. Причем молодняк живет в семейной группе около четырех лет, и только после этого начинает взрослую жизнь. Ученые определили, что те птенцы, которые находились в родовой группе дольше, позже быстрее обучались и могли добыть себе больше пищи. Кроме того, такие птицы также жили дольше, чаще создавали пару и давали потомство.

В группах кукш и воронов старшие особи относились к молодняку терпимо – кормили их, разрешали наблюдать за своей охотой и не наказывали за «кражу» строительного материала для гнезд. Эксперты считают, что продолжительное нахождение в семейной группе и доброжелательная атмосфера сильно помогает врановым становиться умнее, ведь для выработки навыков требуется длительное время.


Карташов Тимур

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