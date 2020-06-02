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В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы

Сегодня, 15:37

Механизм, созданный с использованием латексных «пузырей», может также бережно поднимать печенье, яблоки, зубные щетки и многое другое.

 Специалисты из MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы, но не только их. Уникальный механизм, соединивший в себе латексные «пузыри» и системы проприеции может передавать даже самые хрупкие предметы без всяких повреждений. Благодаря более ранним разработкам, данный робот способен понимать предметы, весящие в 100 раз больше его собственного веса. Кроме того, исследователи из Массачусетского технологического института добавили в механизм датчик, позволяющий роботу распознавать поднятый предмет и классифицировать его.

Тактильные датчики, расположены в латексных «пузырях», дают механизму сигнал о том, какую именно силу использовать. Эксперименты ученых показали, что робот способен захватывать как чипсы, так и печенье, яблоки, зубные щетки, бутылки и банки. Создатели «мягких» роботов предполагают, что после дальнейшего усовершенствования, их можно использовать как в упаковке, так и в подъеме различных грузов.


Карташов Тимур

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