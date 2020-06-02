Учёные: прообразами пирамид майя оказались вулканы

Огненные горы считались священными у древних жителей Мексики.

Пирамиды майя постоянно изучаются учёными и археологами. Новое исследование показало, что древние сооружения являются прототипами священных гор – вулканов. Об этом рассказали учёные Национального института антропологии и истории Мексики.

По мнению археолога Колеты Альманза и антрополога Педро Санчеса, прообразами пирамид майя оказались вулканы. Учёные считают, что таким образом древние цивилизации Центральной Америки хотели задобрить природу. Вулканы у майя считались священными, так как в их жерле зарождалась жизнь. Поэтому жертвенные храмы возводились в похожей геометрической форме.

Цивилизации Мезоамерики, существовавшие до вторжения испанских конкистадоров на континент, представляли мир, в центре которого расположен вулкан. Учёные проанализировали древние города майя. Везде в центре возводилась пирамида, а вокруг неё строились места проживания. Педро Санчес и Колета Альманза считают, что города представляли собой уменьшенные копии устройства мира, по мнению майя. Это стало ещё одним аргументом, доказывающим, что прообразами пирамид в Центральной Америке были именно вулканы.

На сегодняшний день самым известным памятником культуры майя является пирамида Кукулькана в древнем городе Чичен-Ица. Она расположена на территории Мексики. Высота пирамиды вместе с храмом на вершине достигает 30 м. Майя проводили на ней массовые жертвоприношения в честь верховного божества Кетцалькоатля.

Антон Жилин