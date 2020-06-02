Учёные: дети легче переносят COVID-19 из-за особенностей слизистой носа

Коронавирусу труднее попасть в клетку ребёнка.

Дети до 10 лет реже заражаются COVID-19, а если это произошло – легче переносят заболевание. Об этом сообщили учёные Нью-Йоркской медицинской школы Икана. Они выяснили, что замедлить распространение вируса детям помогает особенность слизистой оболочки носа.

Американские учёные проводили исследования на четырёх возрастных группах: дети до 10 лет, дети от 10 до 17 лет, совершеннолетние от 18 до 25 лет и взрослые люди от 25 лет. Первая группа показала лучшую сопротивляемость коронавирусу. В ходе исследований удалось выяснить, что из-за особенностей детской слизистой носа, вирус COVID-19 не может быстро проникать в клетку и распространяться.

В эпителии слизистой оболочки есть ген ACE2. Он кодирует белок, который помогает коронавирусу попасть в клетку и начать процесс заражения организма. Чем ген активнее, тем быстрее распространяется COVID-19. Учёные Медицинской школы Икана выяснили, что у детей до 10 лет ACE2 замедленный. С возрастом он становится активнее. Поэтому детям легче переносить симптомы коронавируса.

В Москве за последние сутки зафиксировано 2 297 новых случаев заражения COVID-19. Из них только 8,4% составили дети до 18 лет. Наибольшее количество заражённых относится к возрастной группе от 18 до 65 лет – 75,3%.

Антон Жилин