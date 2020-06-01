Физики знают, как создать вещество из света

Частицы материи и антиматерии можно будет получить из излучения магнитного поля.

Физики из Университета Сан-Диего знают, как создать вещество из света. Профессор Алексей Арефьев предлагает использовать способ генерации магнитного поля, равного по силе полю нейтронной звезды. Уже из этого излучения есть шанс получить частицы материи и антиматерии из-за столкновения гамма-лучей.

Исследовательская группа Арефьева долгие годы работала над способом создания направленных пучков радиации и энергии. Одним из них стало использование лазера, обладающего мощностью порядка 4 ПВт. Производимые устройством лазерные импульсы образуют магнитное поле, которое сильнее земного в 100 раз. Поле существует буквально долю секунды, но при этом возникает столкновение одного или двух гамма-лучей, из-за чего и образуются частицы антиматерии и материи.

Этот эксперимент американских ученых, где используется только свет, достаточно точно имитирует Вселенную в ее первых минутах существования. Именно поэтому модель Арефьева и его исследовательской группы позволит изучить важнейший этап истории космоса.

Карташов Тимур