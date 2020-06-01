Судно датируется III веком нашей эры и в длину составляет около 19 метров.

В восточной части современной Сербии археологи еще в 1882 году сделали удивительное открытие – был обнаружен древний римский город Виминациум. Позже выяснилось, что это не простое поселение, а столица римской провинции Мезия, которая располагалась у берегов Дуная. За все эти годы исследований ученые смогли изучить всего лишь 4% от общей огромной территории, но недавно в сербской угольной шахте нашли древний римский корабль.

По оценкам археологов, судно датируется III веком нашей эры, когда население Виминациума достигало 45 тысяч человек. Корабль является частью римского флота, существовавшего для защиты столицы от варваров. Эксперты сообщают, что подобная находка исключительно редкая, ведь, несмотря на свой возраст, сохранились очень хорошо. Длина судна около 19 метров, оно обладает плоским дном, шестью парами весел и оборудовано приспособлением для треугольного паруса.

Карташов Тимур