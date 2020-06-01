Ученые придумали, как сделать холодильники экологичнее и дешевле

Новый состав хладагента способен на 19% снизить потребление электроэнергии.

Разработчики из Университета Йоханнесбурга придумали, как сделать холодильники экологичнее и дешевле. Для этого ученые изобрели новый особый состав хладагента, который способен на 19% снизить потребление электроэнергии. Так, экологически чистая смесь R134a заменена на куда более эффективную R600a и минеральное масло с углеродными нанотрубками. Наибольший плюс изобретения разработчиков в том, что новый состав хладагента наносит экологии нашей планеты меньший ущерб.

Интересно, что многие связывают массовое начало использование холодильников с глобальным потеплением. В старых вариантах холодильных камер использовался фреон, разрушающий защитную оболочку атмосферы. Хоть вариант хладагента R134a куда менее опасен, но угроза для природы остается. В то же время новый R600a помогает экологии еще и тем, что сокращение потребления энергии помогает сохранить ресурсы Земли.

Карташов Тимур