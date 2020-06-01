Немецкие ученые придумали экономичный способ обработки металла при 3D-печати

От редактора

Немецкие ученые придумали экономичный способ обработки металла при 3D-печати

 Новый метод позволяет быстрее создавать металлические изделия с точностью в несколько тысячных…

Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина

Мнение

Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина

 Животные могут чувствовать стресс человека, попавшего в беду, но не всегда способны помочь ему.

Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии

Мнение

Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии

 При повышенном давлении стоит избегать соленых продуктов, но среди сыров их довольно много.

Сюжеты:

Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов В США создана электронная кожа, работающая на человеческом поте Финансовый кризис в США «вылился» в торговые санкции против китайских компаний Саудовская Аравия планирует купить у США 7,5 тысяч авиабомб Решетова ответила фанатам на критику воспитания своего сына Совладельцу «Зимней вишни» вменяют дачу взятки ОПГ
Главная страница | Наука | Ученые придумали, как сделать холодильники экологичнее и дешевле

Ученые придумали, как сделать холодильники экологичнее и дешевле

Сегодня, 21:27

Новый состав хладагента способен на 19% снизить потребление электроэнергии.

 Разработчики из Университета Йоханнесбурга придумали, как сделать холодильники экологичнее и дешевле. Для этого ученые изобрели новый особый состав хладагента, который способен на 19% снизить потребление электроэнергии. Так, экологически чистая смесь R134a заменена на куда более эффективную R600a и минеральное масло с углеродными нанотрубками. Наибольший плюс изобретения разработчиков в том, что новый состав хладагента наносит экологии нашей планеты меньший ущерб.

Интересно, что многие связывают массовое начало использование холодильников с глобальным потеплением. В старых вариантах холодильных камер использовался фреон, разрушающий защитную оболочку атмосферы. Хоть вариант хладагента R134a куда менее опасен, но угроза для природы остается. В то же время новый R600a помогает экологии еще и тем, что сокращение потребления энергии помогает сохранить ресурсы Земли.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Немецкие ученые придумали экономичный способ обработки металла при 3D-печати
Немецкие ученые придумали экономичный способ обработки металла при 3D-печати

 Новый метод позволяет быстрее создавать металлические изделия с точностью в несколько тысячных миллиметра.

Спорт способен заменить утренний кофе
Спорт способен заменить утренний кофе

Ученые из Университета Западного Онтарио сравнили физические упражнения с популярным напитком.

Глицерин из электронных сигарет наносит вред микрофлоре полости рта
Глицерин из электронных сигарет наносит вред микрофлоре полости рта

Ученые из Университета Огайо в США заявили, что опасность этого вида курения не меньше, чем от обычных сигарет.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости