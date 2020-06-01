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Животные массово мигрируют на север из-за глобального потепления

Сегодня, 20:26

Смещение ареалов обитания тысяч видов стремительно продолжается, сообщают французские ученые.

 Как сообщили французские ученые из Университетов Тулузы и Пикардии, животные массово мигрируют на север, и происходит это из-за глобального потепления. 12 тысяч видов животных перемещаются ближе к полюсам, причем ареалы морских обитателей смещаются быстрее, чем наземных.

Таким образом, амфибии в год перемешаются на север на 12 метров, рептилии на 6,5 метра. Наиболее стремительны в миграции насекомые, которые за год сместили свои ареалы обитания на 18,5 километра. Средняя скорость перемещения морских животных к полюсам составила 6 километров в год, в то время как обитатели суши в своем общем количестве сместились на 1,8 метра. Эксперты считают, что жители морей и океанов более чувствительны к климатическим изменениям, потому и вынуждены искать более подходящую для себя среду.

К слову, переселяются в благоприятные по климату регионы и люди, причем глобальное потепление способствует переселению куда больше землетрясений и катаклизмов.


Карташов Тимур

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