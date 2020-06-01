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Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии

 При повышенном давлении стоит избегать соленых продуктов, но среди сыров их довольно много.

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Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии

Сегодня, 19:29

При повышенном давлении стоит избегать соленых продуктов, но среди сыров их довольно много.

 Сыры в мире создают уже много столетий, причем часто они именно соленные, ведь ранее соль в составе помогла им храниться дольше без холодильника. Однако медики предупреждают, людям с гипертонией стоит максимально избегать продуктов с большим содержанием соли. Дело в том, что именно такая пища провоцирует «скачки» давления, которое и без того повышено. Эксперты назвали самые вредные сыры при гипертонии, где содержание соли может нанести вред.

Брынза. При изготовлении этого сыра использование соли неизбежно, его даже хранят в рассоле, а, следовательно, с каждым днем он становится все более соленым.

Сыр Фета. Как брынзу его тоже хранят в рассоле, но перед подачей к столу рекомендуют на несколько минут вымачивать в чистой воде. Часть соли при этом уходит, но уровень все равно остается высоким.

Адыгейский. Особенностью этого сыра является большая разновидность сортов, каждый из которых отличается по степени солёности. Чтобы избежать рисков следует обязательно уточнять у продавца насколько сыр соленный, и, если есть возможность, дегустировать его перед покупкой.

Сулугуни. Многим он может быть больше всего известен как «сыр-косичка», ведь именно так его чаще продают в магазинах. Отличается повышенной солёностью из-за вымачивания в кислой воде и сыворотке.

Рокфор. Содержание соли в данном благородном виде сыра в 100 грамма превышает рекомендованную суточную норму даже для здорового человека, что уж говорить о людях с гипертонией.

Вред соли при синдроме повышенного давления не означает, что теперь все можно есть только пресное и невкусное. При гипертонии разрешается потреблять соль, но не более 6 грамм в день.


Карташов Тимур

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