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В Пущине генетически скрестили биолюминисцентные грибы и табак

Сегодня, 18:28

Благодаря скрещиванию растения могут ярко светиться.

 В подмосковном Пущине на станции искусственного климата «Биотрон» генетически скрестили биолюминисцентные грибы и табак, благодаря чему последний начал полноценно и ярко светиться. Это огромный прорыв в генетике, где уже не первое десятилетие работают над тем, чтобы выращивать люминисцентные растения.

Эксперты считают, что такие растительные организмы вполне могут быть «датчиками» загрязнений природы, осветительными приборами, не требующими электричества, или просто украшением любого сада. Авторами эксперимента по скрещиванию являются российские ученые из Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН в сотрудничестве с коллегами из Planta LLC.

 К слову, ранее на базе «Биотрона» уже пытались выращивать трансгенные растения. Среди них есть клубника, обладающая вкусом тропических фруктов, а традиционно красные гвоздики сделали голубыми. Впрочем, полевое выращивание генно-модифицированных растений на сегодняшний день запрещено на территории России, поэтому ни семена светящегося табака, ни голубых гвоздик, ни клубники с необычным вкусом приобрести не получится.


Карташов Тимур

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