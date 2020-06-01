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Снижение стресса вернуло седым волосам прежний цвет

Сегодня, 17:49

Избегание нервных потрясений поможет восстановить натуральный цвет шевелюры без краски, считают ученые.

 С главным признаком старения, седыми волосами, сталкиваются не только зрелые и пожилые люди, но совсем молодые девушки и парни. На появление седины влияет и плохое питание, и генетика, но главным фактором является стресс и нервные потрясения. Но, как оказалось, процесс образования седины можно повернуть вспять, ведь ученые доказали, что снижение стресса вернуло седым волосам прежний цвет.

Исследователи из Колумбийского университета взяли 379 волос у 14 людей разного происхождения, благодаря чему смогли выделить типы пигментации: седую, переходную и темную. Анализ седины показал, что для противодействия окислительному стрессу и работе белков увеличивается экспрессия генов, связанных с работой митохондрий. Ученые долгое время считали, что седые волосы не смогут вернуть себе цвет, однако при исследовании выявлен феномен репигментации. Вне зависимости от пола и до 39 лет у человека могут восстановиться волосы буквально за несколько месяцев. Для этого необходимо просто избегать стрессовых потрясений, соблюдать режим активности, сна и питания, и организм сам восстановит поседевшие волосы.


Карташов Тимур

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