Избегание нервных потрясений поможет восстановить натуральный цвет шевелюры без краски, считают ученые.

С главным признаком старения, седыми волосами, сталкиваются не только зрелые и пожилые люди, но совсем молодые девушки и парни. На появление седины влияет и плохое питание, и генетика, но главным фактором является стресс и нервные потрясения. Но, как оказалось, процесс образования седины можно повернуть вспять, ведь ученые доказали, что снижение стресса вернуло седым волосам прежний цвет.

Исследователи из Колумбийского университета взяли 379 волос у 14 людей разного происхождения, благодаря чему смогли выделить типы пигментации: седую, переходную и темную. Анализ седины показал, что для противодействия окислительному стрессу и работе белков увеличивается экспрессия генов, связанных с работой митохондрий. Ученые долгое время считали, что седые волосы не смогут вернуть себе цвет, однако при исследовании выявлен феномен репигментации. Вне зависимости от пола и до 39 лет у человека могут восстановиться волосы буквально за несколько месяцев. Для этого необходимо просто избегать стрессовых потрясений, соблюдать режим активности, сна и питания, и организм сам восстановит поседевшие волосы.

Карташов Тимур