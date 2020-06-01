Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина

Животные могут чувствовать стресс человека, попавшего в беду, но не всегда способны помочь ему.

Между человеком и его собакой за время совместной жизни устанавливается крепкая эмоциональная связь. Но хватит ли этой связи для того, чтобы питомец захотел спасти человека? Ученые из Аризонского университета изучили этот вопрос и объяснили, при каких условиях собака спасет своего хозяина. Для помощи человеку в беде его четвероногому другу нужно в первую очередь знать, как это сделать.

В эксперименте исследователей принимали участие 60 домашних собак, а также их хозяева. Людей помещали в специальные ящики, откуда они громко звали на помощь, а их питомцы должны были за две минуты освободить хозяев – открыть нужный ящик. Во второй части эксперимента человек уже не должен был звать питомца, но также сидеть в ящике и ожидать спасения. Кроме того, собакам предлагалась дополнительная цель во время второй части испытаний, ведь кроме спасения человека, в соседнем ящике они могли найти еду.

В итоге, 20 питомцев смогли открыть ящик с кричавшим хозяином внутри, 16 «спасли» молчавшего человека, а 19 животных смогли еще и открыть ящик с едой. При этом ученые заметили, что когда собака научилась открывать ящик, то делала это так же быстро даже тогда, когда человек не звал не помощь. Однако результаты свидетельствуют также о том, что стресс хозяина, попавшего в беду, передается всем питомцам. Тот факт, что не все смогли «спасти» его по условиям задания, объясняется только тем, что они не знали, как именно это делается.

Карташов Тимур