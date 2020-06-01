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Из-за Китая и США Россия рискует вступить в новую космическую гонку

Сегодня, 16:46

Международное сотрудничество в космосе приближается к концу.

Международная космическая станция (МКС) готовится уйти на покой. Изначально планировалось прекратить эксплуатацию в 2024 году, но позже удалось продлить срок службы первого модуля до 2028 года. На смену МКС Китай уже готовит свою орбитальную станцию, которая может стать точкой отсчёта новой космической гонки.

МКС – это своеобразный конструктор, собранный из модулей. Первым отправили модуль «Заря» в 1998 году. Аппарат разрабатывали российские конструкторы, но финансировалась работа США. Постепенно к «Заре» добавлялись другие модули – американские, российские, японские и модули Европейского космического агентства.

В 2007 году к МКС захотели присоединиться китайцы. Для этого нужно было разрешение участников станции. Соединённые Штаты выступили против.

«Китай продолжает шпионить за нами. Они пытаются завладеть технологиями крупных американских компаний, включая NASA», - объяснил инициатор отказа конгрессмен Франк Вульф.

Китай оказался одиноким игроком в освоении космоса. В 2022 году страна планирует запустить в эксплуатацию собственную орбитальную станцию, которая должна проработать минимум до 2032 года. Об этом на недавней пресс-конференции рассказал замдиректора Китайского космического агентства Цзи Цимин. Из-за сложных отношений между США и Китаем, может возникнуть ситуация, что астронавтам NASA не будут рады на борту новой станции.

 МКС / Запуск космического корабля Crew Dragon

Американцы предвидели данную ситуацию. Последние годы NASA и SpaceX Илона Маска разрабатывают собственные космические корабли и ракеты. США планируют совершать полёты в дальний космос. Для этого Илон Маск занимается разработкой дозаправочных станций на орбите и на Луне. 30 мая американские астронавты впервые отправились на МКС на собственном пилотируемом космическом корабле Crew Dragon.

Из-за Китая и США Россия рискует вступить в новую космическую гонку. По планам «Роскосмоса», из оставшихся российских модулей МКС будет собрана РОС – Российская орбитальная станция. Похожие планы на американские модули вынашивают в NASA. Вместе с китайской, на орбите Земли получится сразу три станции.

Аналитики и журналисты рассуждают об участии России в новой космической гонке с заявления Владимира Путина в документальном фильме Андрея Кондрашова в 2018 году.

«Мы будем осуществлять пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. Лунная программа, затем исследования Марса», - сообщил глава государства.

Однако 25 мая 2020 года Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия не будет «дёргаться, как СССР», на американскую космическую программу.

Участие в космической гонке потребует серьёзных финансовых вливаний. Бывший инженер космического завода Хруничева Илья Харламов в Twitter сообщил, что Россия до сих пор летает на советских «Союзах», а новые проекты обречены из-за сложности отношений с Украиной. Аппараты рассчитаны на украинскую ракету-носитель «Зенит».

Мнения о новой космической гонке разделились. Одни считают, что странам хватит ума не вмешивать политику в науку. Другие говорят, что советско-американская гонка не прекратилась, а трансформировалась и ждёт присоединения Китая. В любом случае, свежая волна соперничества даст почву для будущих открытий.


Антон Жилин

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