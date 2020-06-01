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Ученые рассказали, как легко найти вещь в беспорядке

Сегодня, 16:18

При поиске эксперты советуют обращать внимание не на цвет и форму предмета, а на его физические свойства.

 Ученые из Университета Джонса Хопкинса рассказали, как легко найти вещь в беспорядке. Эксперты рекомендуют применять одну весьма действенную технику, во время которой следует обращать внимание не на цвет и форму вещи. Следует сосредоточиться на физических характеристиках, вроде того веса, твердости, мягкости, теплоты, холодности и прочего. В ходе эксперимента, ученые выяснили, что испытуемые на 20% чаще находили вещи, когда сосредотачивались не на визуальных свойствах предмета.

Исследователи уверены, когда человек вызывает в памяти физические ощущения, которые были у него, когда он в последний раз держал предмет в руках, то найти потерянную вещь проще. Кроме того, специалисты заметили, что при поисках предмета не по визуальным характеристикам у добровольцев включалась логика – тяжелые вещи лежали ниже легких и наоборот. Как сообщали испытуемые, они и сами не заметили, как начали мыслить подобным логическим образом.


Карташов Тимур

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