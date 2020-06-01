Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон

Электробетон может использоваться на тротуарах и дорогах, где будет растапливать лед и снег.

Зимний период считается одним из самых аварийных для водителей и травмоопасных для пешеходов, а все из-за гололеда. Ученые Бурятии и Приморья создали токопроводящий бетон, который может быть настоящим спасением для многих российских автомобильных дорог и тротуаров зимой. Благодаря электропроводимости такое дорожное покрытие можно использовать не только для подогрева дорог, но и для подзарядки электротранспорта.

Для создания электробетона российские специалисты использовали золу и шлаки от плазменных реакторов, благодаря чему и бетон экологичный и устойчив к воздействию воды. В итоге разработка получилась даже более дешевой, чем ее аналоги, где вместо золы и шлаков используются углеродные трубки. Благодаря «отходам» реакторов новая бетонная смесь имеет очень плотную структуру, однако создатели указали на единственный нюанс – количество шлаков и золы должно быть от 0.01 до 0.1 %. В противном случае, электробетон слишком быстро затвердевает и непригоден к эксплуатации.

Карташов Тимур