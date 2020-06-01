Учёные нашли крупнейшее вулканическое плато под Новой Зеландией

Обнаруженная зона является крупнейшим сейсмоактивным плато.

В ходе наблюдения за скоростью сейсмических волн учёные нашли крупнейшее вулканическое плато. Древний суперплюм мог образоваться более 120 миллионов лет назад, считают эксперты. Находка подтверждает гипотезы о связи земной поверхности с процессами в недрах планеты.

Авторами открытия стали сотрудники Веллингтонского университета. Согласно их наблюдений, под территорией нынешнего Северного острова Новой Зеландии образовалось «самое большое вулканическое излияние». Это произошло из-за отделения потока горячей породы от пространства между ядром и мантией. Отделившийся фрагмент стал вулканическим суперплюмом.

Плато под названием Хикуранги является фрагментом подводного вулканического плато, образованного извержением в Тихом океане. Элемент отделился из-за движения тектонических плит, подчёркивает профессор Стерн, один из авторов открытия.

Обнаружить плато удалось благодаря замерам сейсмических волн. Так, в районе плато Хикуранги эти импульсы проходят гораздо быстрее, чем в других районах морского дна. Учёные сопоставили скорость волн в этом районе с показателями плато Манихики, и Онтонг-Ява — одинаковая скорость доказывает, что эти фрагменты были элементами одного суперплюма.

Дмитрий Кошевой