«Роскосмос» планирует создать орбитальный самолёт

Возрождённый советский проект может стать ответом на американские наработки.

Несмотря на международные договорённости о «мирном космосе», космические державы внимательно следят за прорывами соседей. Так, на фоне успешных полётов космического самолёта Boeing X-37B, глава «Роскосмоса» рассказал об отечественных наработках. По его словам, в России тоже хотят создать орбитальный самолёт.

Глава госкорпорации отметил, что возможность создания пилотируемого аппарата с крыльями «рассматривается». Перспективный «космоплан» сможет летать не только в безвоздушном пространстве, но и в атмосфере, что позволит ему обходиться без средств доставки в космос.

Авторы «Российской Газеты», основываясь на источники в космической области, рассказывают, что работа над подобными проектами уже идёт. Речь идёт о возобновлении советского проекта по созданию многоразовых аппаратов «Спираль», инициированного в 1960-х.

Этот космоплан разрабатывался для разведки и перехвата космических и наземных целей. Комплекс состоял из космоплана, гиперзвукового самолёта-разгонщика, и ракетной ступени, которая доставляла самолёт на орбиту. Правда, после цикла испытаний «Спирали» в СССР решили переключиться на проект «Энергия-Буран».

Не исключено, что советский проект решили возродить в ответ на запуски американского орбитального самолёта Boeing-X37B. По мнению экспертов, этот аппарат разрабатывается для противодействия спутников противника. Это, в свою очередь, может потребовать наличия средств защиты орбитальной группировки.

Дмитрий Кошевой