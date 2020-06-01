Содержание калорий у некоторых видов может в три раза превышать питательность молока млекопитающих.

Несмотря на проблему пандемии COVID-19, исследователи продолжают работать над решением известных проблем. Так, индийские учёные нашли сверхкалорийное «молоко» в тараканах. Открытое вещество в будущем моет стать основой для создания питательной пищи.

Как сообщают авторы портала Sciencealert, исследователи нашли «молоко» в кишечнике тараканов семейства Diplotera punctate. В отличие от других тараканов, этот вид вырабатывает специальный фермент, который используется для вскармливания потомства.

Исследователи установили, что фермент тараканов содержит в три раза больше калорий, чем молоко буйвола. Кроме того, в «молоке» содержится полный набор необходимых человеку жиров, аминокислот, и витаминов.

По мнению учёных, открытое вещество может стать основой для создания сверхкалорийной пищи. Для её получения не потребуется «доение» тараканов — исследователи изучили генный код, отвечающий за выработку питательных ферментов. Он может лечь в основу искусственных дрожжей, которые будут вырабатывать тараканье «молоко», считают авторы исследования.

Дмитрий Кошевой