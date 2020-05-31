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Ученые смогли управлять экспрессией генов с помощью смартфона

Вчера, 22:24

Исследователи из Швейцарии впервые использовали электрический ток для регуляции генной агрессии.

 Ученые из Швейцарской высшей технической школы смогли управлять экспрессией генов с помощью смартфона. Исследователи из Цюриха впервые использовали электрический ток для регуляции генной агрессии. Такая технология может быть применена для создания имплантов, способных включаться и выключаться дистанционно. В этот раз ученые использовали имплант величиной с монету, который состоит из капсулы и управляющей платы. Радиосигнал активирует устройство, плата производит разряд электрического тока, заставляющего клетки работать.

Из-за того, что электричество активирует кальциевые и калиевые каналы в мембранах, запускается биохимический каскад. Он в свою очередь отвечает за экспрессию генов, связанных с синтезом гормона инсулина. Такие импланты могут быть полезны людям с диабетом, ведь если они вживлены под кожу, то пациенты смогут с помощью смартфона делать себе «уколы» без шприца и иглы. Пока испытаний устройства на человеке не было, но ученые уже собираются протестировать импланты на лабораторных мышах.


Карташов Тимур

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