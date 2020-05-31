Рак кишечника может возникнуть из-за горячего чая

От редактора

Рак кишечника может возникнуть из-за горячего чая

Диетолог Чжан Сылань объяснил, как употреблять напиток.

Самый распространенный организм на Земле способен выращивать внутри себя вирусы

Мнение

Самый распространенный организм на Земле способен выращивать внутри себя вирусы

 Вирусная ДНК внутри бактерии SAR11 могла обеспечить ее выживаемость, уверены ученые.

Немецкие ученые придумали экономичный способ обработки металла при 3D-печати

Мнение

Немецкие ученые придумали экономичный способ обработки металла при 3D-печати

 Новый метод позволяет быстрее создавать металлические изделия с точностью в несколько тысячных…

Сюжеты:

Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Китайский закон о национальной безопасности спровоцирует холодную войну между Гонконгом и США Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов В США создана электронная кожа, работающая на человеческом поте Финансовый кризис в США «вылился» в торговые санкции против китайских компаний Саудовская Аравия планирует купить у США 7,5 тысяч авиабомб Решетова ответила фанатам на критику воспитания своего сына Совладельцу «Зимней вишни» вменяют дачу взятки ОПГ Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных
Главная страница | Наука | Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином

Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином

Вчера, 21:29

По окончанию самоизоляции кошки могут испытать стресс из-за ухода человека на работу, но эксперты знают, как этого избежать.

 Зоозащитники из британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином после окончания самоизоляции. Откидывая давно опровергнутые мифы о том, что кошки холодные и надменные животные, смело можно утверждать, что некоторые из них сильно привязалась к человеку, когда тот находился дома из-за пандемии. Настолько сильно, что с началом рабочих будней, когда питомцев будут вновь бросать одни дома на восемь часов и более, у кошек может появиться сильный стресс, а вследствие него агрессивность и нервозность. Эксперты из благотворительной организации предлагают способы спасения домашних любимцев от такого состояния в период адаптации к одиночеству.

По словам RSPCA, уже сейчас хозяевам нужно отучать кошек от близкого контакта с собой, но без криков и ударов. Кроме того, нужно обеспечить для питомца места для отдыха, приподнятые над уровнем пола, ведь именно такие лежанки помогают кошкам и котам снимать стресс. Сейчас многие кошки буквально ходят по пятам за своими хозяевами по квартире или по дому, но не стоит грубо прогонять питомца от себя, это только усилит напряжение и нервозность животного. После ухода на работу хозяин должен позаботиться о развлечениях любимца: оставить игрушки на видном месте, обеспечить доступ к когтеточке. После рабочего дня нужно не забывать уделять любимцу повышенное внимание и ласку, и делать это хотя бы в первые рабочие дни, так как это лучшее лекарство для кошки.

 В последнее время в России и во всем мире ужесточилось отношение к кошкам из-за нарастающей паники. Якобы домашние питомцы способны быть переносчиками коронавируса, причем, некоторые владельцы кошек даже не утруждают себя выяснением правда это или нет. В лучшем случае обычную, привыкшую к хозяевам, кошку выкидывают на улицу или отдают в приют, а в худшем убивают. Очевидно, что в настолько напряженной ситуации ужасное решение это поддаваться панике. Даже если питомцы могут болеть коронавирусом, всегда есть способ, при котором им можно сохранить жизнь и самому остаться здоровым.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Ученые заявили, что кошки обосновались рядом с людьми более 14 500 лет назад
Ученые заявили, что кошки обосновались рядом с людьми более 14 500 лет назад

 Своим появлением в человеческом доме питомцы должны быть обязаны мышам.

«Стресс способствует очень быстрому набору веса»: Диетолог Ковальков о лишних килограммах в самоизоляции
«Стресс способствует очень быстрому набору веса»: Диетолог Ковальков о лишних килограммах в самоизоляции

Врач рассказал, какие продукты лучше убрать из рациона.

Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных
Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных

Новые правила не позволят примерять вещи до покупки.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости