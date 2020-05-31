Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином

По окончанию самоизоляции кошки могут испытать стресс из-за ухода человека на работу, но эксперты знают, как этого избежать.

Зоозащитники из британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином после окончания самоизоляции. Откидывая давно опровергнутые мифы о том, что кошки холодные и надменные животные, смело можно утверждать, что некоторые из них сильно привязалась к человеку, когда тот находился дома из-за пандемии. Настолько сильно, что с началом рабочих будней, когда питомцев будут вновь бросать одни дома на восемь часов и более, у кошек может появиться сильный стресс, а вследствие него агрессивность и нервозность. Эксперты из благотворительной организации предлагают способы спасения домашних любимцев от такого состояния в период адаптации к одиночеству.

По словам RSPCA, уже сейчас хозяевам нужно отучать кошек от близкого контакта с собой, но без криков и ударов. Кроме того, нужно обеспечить для питомца места для отдыха, приподнятые над уровнем пола, ведь именно такие лежанки помогают кошкам и котам снимать стресс. Сейчас многие кошки буквально ходят по пятам за своими хозяевами по квартире или по дому, но не стоит грубо прогонять питомца от себя, это только усилит напряжение и нервозность животного. После ухода на работу хозяин должен позаботиться о развлечениях любимца: оставить игрушки на видном месте, обеспечить доступ к когтеточке. После рабочего дня нужно не забывать уделять любимцу повышенное внимание и ласку, и делать это хотя бы в первые рабочие дни, так как это лучшее лекарство для кошки.

В последнее время в России и во всем мире ужесточилось отношение к кошкам из-за нарастающей паники. Якобы домашние питомцы способны быть переносчиками коронавируса, причем, некоторые владельцы кошек даже не утруждают себя выяснением правда это или нет. В лучшем случае обычную, привыкшую к хозяевам, кошку выкидывают на улицу или отдают в приют, а в худшем убивают. Очевидно, что в настолько напряженной ситуации ужасное решение это поддаваться панике. Даже если питомцы могут болеть коронавирусом, всегда есть способ, при котором им можно сохранить жизнь и самому остаться здоровым.

Карташов Тимур