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Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов

Сегодня, 19:19

Находка предоставит возможность узнать древнюю цивилизацию лучше, уверены ученые.

 В Египте археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов. История поселения, расположенного к востоку от Александрии, восходит к легенде времен Троянской войны. Согласно преданию Геродота и других летописцев во время сражения греческие герои пытались попасть в убежище фараонов, но не смогли этого сделать. Ученые не воспринимали эту легенду как историческое свидетельство существования поселения, ведь его следов его нет ни на одной известной карте тех времен. Математик из Франции Франк Годдио смог найти город еще 30 лет назад, но для доказательства своей теории ему потребовались годы.

После того как на дне Нила обнаружились известняковые стены и блоки, теорией Годдио заинтересовались профессоры Барри Канлифф вместе с Эндрю Уилсоном. В итоге, международная археологическая группа все же отправилась в Египет и занялась исследованием дна Нила. На месте нахождения города фараонов исследователи обнаружили монолит от храма Амон-Гериба, а также осколки статуй фараона, его супруги и Бога Нила.


Карташов Тимур

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