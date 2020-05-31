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Математики изобрели алгоритм для поиска мест кораблекрушений

Сегодня, 18:33

Места аварий ищутся посредством наложения карты прогноза погоды на карту динамики океана.

 Математики из MIT изобрели алгоритм для поиска мест кораблекрушений, который существенно облегчит процесс поиска пропавших в море или океане. Места аварий ищутся посредством наложения карты прогноза погоды на карту динамики океана. Однако у этого способа есть ряд минусов, один из которых – интенсивная изменчивость течений. Тем не менее, даже в нынешнем виде алгоритм способен существенно упростить работу спасателей и поисковых служб.

Создатели алгоритма сообщают, что он учитывает скорость и направление волн вблизи последней точки, где зафиксировано пропавшее судно. Кроме того, математическая модель прогнозирует траекторию дрейфа пропавшего объекта, используя данные об изменении ситуации в океане или море. Технологию назвали TRAPS, она уже прошла серию испытаний в море. В ходе эксперимента к буям прикрепляли устройства GPS, с помощью которых исследователи изучали скорость их отслеживания с помощью математического алгоритма.


Карташов Тимур

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