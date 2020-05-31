Математики изобрели алгоритм для поиска мест кораблекрушений

Места аварий ищутся посредством наложения карты прогноза погоды на карту динамики океана.

Математики из MIT изобрели алгоритм для поиска мест кораблекрушений, который существенно облегчит процесс поиска пропавших в море или океане. Места аварий ищутся посредством наложения карты прогноза погоды на карту динамики океана. Однако у этого способа есть ряд минусов, один из которых – интенсивная изменчивость течений. Тем не менее, даже в нынешнем виде алгоритм способен существенно упростить работу спасателей и поисковых служб.

Создатели алгоритма сообщают, что он учитывает скорость и направление волн вблизи последней точки, где зафиксировано пропавшее судно. Кроме того, математическая модель прогнозирует траекторию дрейфа пропавшего объекта, используя данные об изменении ситуации в океане или море. Технологию назвали TRAPS, она уже прошла серию испытаний в море. В ходе эксперимента к буям прикрепляли устройства GPS, с помощью которых исследователи изучали скорость их отслеживания с помощью математического алгоритма.

Карташов Тимур